Ο πρόεδρος της Πόρτο Αντρέ Βίλας Μπόας επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον των «Δράκων» για τον στόπερ της Ουντινέζε Νεουέν Πέρες!

Όπως είχε γίνει γνωστό τις προηγούμενες ημέρες, η Πόρτο χτύπησε την πόρτα της Ουντινέζε καταθέτοντας πρόταση 15 εκατομμυρίων για τον 24χρονο αμυντικό Νεουέν Πέρες για την ενίσχυση της αμυντικής της γραμμής.

Οι «Δράκοι» που παραχώρησαν δανεικό τον Φάμπιο Καρντόσο στην Αλ Αΐν, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, συνεχίζουν να αναζητούν στην αγορά έναν ακόμη κεντρικό αμυντικό και ο εκλεκτός είναι ο 24χρονος Αργεντινός στόπερ όπως επιβεβαίωσε και ο πρόεδρος του συλλόγου.

Ο Αντρέ Βίλας Μπόας δήλωσε συγκεκριμένα: «Κάναμε την τελική πρόταση, τώρα εξαρτάται από την Ουντινέζε... ή θα προχωρήσουμε».

🔵🐉 FC Porto president Villas-Boas confirms exclusive story on talks to sign Nehuen Pérez.



“We made final proposal, it’s up to Udinese now… or we will move on”, AVB said today. ⤵️🇦🇷 https://t.co/gW6sqJdSsK