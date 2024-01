Μπαπέ: «Δεν είσαι μόνος Μενιάν, φτάνει πια με το ρατσισμό»

Ο Κιλιάν Μπαπέ με ανάρτηση του στα Social Media έστειλε μήνυμα στήριξης στον συμπαίκτη του στη Γαλλία, Μάικ Μενιάν, για τη ρατσιστική επίθεση που δέχτηκε στο Ουντινέζε - Μίλαν.

Ο Μάικ Μενιάν δεν ανέχτηκε τα ρατσιστικά συνθήματα και τους ήχους... μαϊμούδων των οπαδών της Ουντινέζε στο εκτός έδρας ματς της Μίλαν, εγκατέλειψε τον αγώνα σε ένδειξη διαμαρτυρίας και οι συμπαίκτες του τον ακολούθησαν. Ο διεθνής τερματοφύλακας έκανε μια κίνηση ανωτερότητας και έλαβε ουκ ολίγα μηνύματα στήριξης στα Social Media, όπως από τον Γάλλος αμυντικό της ΑΕΚ, Τζιμπρίλ Σιντιμπέ.

Επί παραδείγματι ο συμπαίκτης του κίπερ των Ροσονέρι στους Τρικολόρ, Κιλιάν Μπαπέ, έκανε ανάρτηση στα Social Media για το περιστατικό και τόνισε πως είναι στο πλευρό του Μενιάν, στέλνοντας μήνυμα κατά του ρατσισμού.

«Είσαι πολύ μακριά από το να είσαι μόνος Μάικ Μενιάν. Είμαστε όλοι μαζί σου. Ακόμη τα ίδια προβλήματα και ακόμη ΔΕΝ έχει βρεθεί λύση. Φτάνει πια !!!!!!!!!!!! Όχι στο ρατσισμό», ανέφερε στην ανάρτηση του ο Γάλλος σούπερ σταρ.

Tu es très loin d’être seul Mike Maignan.

On est tous avec toi.

Toujours les mêmes problèmes et toujours AUCUNE solution.

Trop c’est trop !!!!!!!!!!!!



NON AU RACISME. ⛔️✊🏽 pic.twitter.com/uqlCLMr00x