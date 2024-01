FIFA: «Η ομάδα της οποίας οι οπαδοί προβαίνουν σε ρατσιστικές πράξεις, να χάνει το ματς»

Λίγες ώρες μετά το τελευταίο ρατσιστικό επεισόδιο στον χώρο του ποδοσφαίρου, η FIFA πήρε θέση, μέσω του προέδρου της Τζιάνι Ινφαντίνο, προτείνοντας πιο αυστηρή τιμωρία για την ομάδα της οποίας οι οπαδοί προβαίνουν σε διακρίσεις.

Ο Μάικ Μενιάν ήταν το τελευταίο χρονικά θύμα ρατσισμού στα γήπεδα. έστειλε το δικό του μήνυμα κατά του ρατσισμού. Ο τερματοφύλακας της Μίλαν έπεσε θύμα ρατσιστικής επίθεσης στη χθεσινή (20/01) αναμέτρηση κόντρα στην Ουντινέζε, όταν στο 34ο λεπτό οι οπαδοί των γηπεδούχων του έκαναν ήχους μαϊμούς. Ο Γάλλος τερματοφύλακας έβγαλε τα γάντια του και κατευθύνθηκε έξαλλος προς τα αποδυτήρια, με τους συμπαίκτες του να τον ακολουθούν και το ματς να διακόπτεται προσωρινά.

Ο Πρόδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, δεν έμεινε άπραγος σπεύδοντας να σχολιάσει το γεγονός και να τονίσει την αναγκαιότητα πιο αυστηρών μέτρων και κυρώσεων προκειμένου ο ρατσισμός να εκλείψει από το ποδόσφαιρο και τα γήπεδα.

«Τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο Ούντινε και στο Σέφιλντ το Σάββατο είναι εντελώς απεχθή και απαράδεκτα. Δεν υπάρχει χώρος για ρατσισμό ή οποιαδήποτε μορφή διάκρισης, στο ποδόσφαιρο όσο και στην κοινωνία. Οι παίκτες που επηρεάστηκαν από τα γεγονότα του Σαββάτου έχουν την πλήρη υποστήριξή μου.

Χρειαζόμαστε ΟΛΟΥΣ τους σχετικούς φορείς να αναλάβουν δράση,ξεκινώντας από την εκπαίδευση στα σχολεία, ώστε οι μελλοντικές γενιές να καταλάβουν ότι αυτό δεν είναι μέρος του ποδοσφαίρου ή της κοινωνίας.

Εκτός από τη διαδικασία των τριών φάσεων (διακοπή του αγώνα, δεύτερη διακοπή του αγώνα, ακύρωση αγώνα), πρέπει να χάνουν το ματς στα χαρτιά οι ομάδες των οποίων οι οπαδοί έχουν γίνει πρωταγωνιστές πράξεων ρατσιστικού χαρακτήρα - προκαλώντας έτσι την ακύρωση του αγώνα - και απαγορεύσεις πρόσβασης στα γήπεδα σε όλους αυτούς καθώς και και να τούς απαγγελθούν ποινικές κατηγορίες.

Η FIFA και ο κόσμος του ποδοσφαίρου δείχνουν πλήρη αλληλεγγύη στα θύματα του ρατσισμού και κάθε άλλης μορφής διάκρισης. Μια για πάντα: όχι στον ρατσισμό! Όχι σε οποιαδήποτε μορφή διάκρισης!», ανέφερε συγκεκριμένα με γραπτή του δήλωση εκπροσωπώντας την παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία.

