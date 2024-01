Στην ρατσιστική επίθεση που δέχτηκε από τους οπαδούς της Ουντινέζε αναφέρθηκε ο Μάικ Μενινάν μετά τη νίκη της Μίλαν.

Θύμα ρατσιστικής επίθεσης έπεσε ο Μάικ Μενιάν στη χθεσινή αναμέτρηση που έδωσε η Μίλαν με την Ουντινέζε. Στο 34ο λεπτό του αγώνα ο Μάικ Μενιάν δεν ανέχτηκε άλλο τα ρατσιστικά συνθήματα των οπαδών των γηπεδούχων και αφού ειδοποίησε πρώτα τον διαιτητή, Φάμπιο Μαρέσκα εγκατέλειψε το παιχνίδι. Ο Γάλλος τερματοφύλακας έβγαλε τα γάντια του και κατευθύνθηκε έξαλλος προς τα αποδυτήρια, με τους συμπαίκτες του να τον ακολουθούν.

Ο Γάλλος τερματοφύλακας των «ροσονέρι» αναφέρθηκε στα όσα έγιναν και δήλωσε ότι οι οπαδοί τους Ουντινέζε έκαναν ήχους μαϊμούς σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, μέχρι που ενημέρωσε τον διαιτητή του αγώνα και τον πάγκο της ομάδας του.

«Δεν μπορούμε να παίξουμε ποδόσφαιρο έτσι. Στο πρώτο ελεύθερο άκουσα ήχους μαϊμούς και δεν είπα τίποτα, το ίδιο συνέβη και στην δεύτερη εκτέλεση άουτ, έτσι ενημέρωσα τον πάγκο και τον τέταρτο διαιτητή. Θα πρέπει να υπάρξουν πολύ αυστηρές ποινές για αυτά τα φαινόμενα, με τον να μιλάμε απλά δεν γίνεται τίποτα, πρέπει να υπάρξουν τιμωρίες», τόνισε ο Μενιάν.

❤️✊🏾 Mike Maignan: “We can’t play football like this”.



“At the first goal kick I heard monkey chants and I didn’t say anything”.



“Second goal kick, they did it again so I called the bench and fourth referee”.



“There needs to be very harsh sanctions. Just talking does nothing”. pic.twitter.com/i4ACGmuTp4