«Ο Οσιμέν θα πάει στη Σαουδική Αραβία το καλοκαίρι»

Την εκτίμησή του πως ο Βίκτορ Οσιμέν μετά το καλοκαίρι θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία, αποκάλυψε ο ατζέντης του Κβαρατσχέλια.

Αποκαλυπτικές ήταν οι δηλώσεις που παραχώρησε ο μάνατζερ του Κβίτσα Κβαρατσχέλια, Μαμούκα Τζουγκέλι, στο «Sport1» της Γεωργίας τονίζοντας πως ο Βίκτορ Οσιμέν θα πάρει μεταγραφή σε ομάδα της Σαουδικής Αραβίας το επόμενο καλοκαίρι.

«Ο Οσιμέν υπέγραψε νέο συμβόλαιο, αλλά πιστεύεις πραγματικά ότι θα παίξει στη Νάπολι σε όλη την καριέρα του; Το λέω τώρα, θα πάει να παίξει στη Σαουδική Αραβία το καλοκαίρι», είπε χαρακτηριστικά ο Τζουγκέλι για τον Οσιμέν.

