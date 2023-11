Φλορέντσι στον Εισαγγελέα: «Στοιχημάτισα σε τυχερά παιχνίδια, όχι στο ποδόσφαιρο»

Ο Αλεσάντρο Φλορέντσι έδωσε εξηγήσεις στον Εισαγγελέα του Τορίνου για την εμπλοκή του σε παράνομο στοιχηματισμό και τόνισε πως στοιχημάτισε αλλά όχι στο ποδόσφαιρο.

Ο Αλεσάντρο Φλορέντσι κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στον Εισαγγελέα του Τορίνου για την εμπλοκή του σε παράνομο στοιχηματισμό και παραδέχτηκε πως στοιχημάτισε αλλά όχι σε ποδοσφαιρικούς αγώνες.

Σύμφωνα ιταλικά δημοσιεύματα, ο Φλορέντσι έφτασε στα γραφεία της Εισαγγελίας στις 15:30 και η κατάθεσή του κράτησε για περίπου 1,5 ώρα. Ο πρωταθλητής Ευρώπης με την εθνική Ιταλίας και άλλοτε αρχηγός της Ρόμα αποχώρησε συνοδευόμενος από τους νομικούς εκπροσώπους του και αρνήθηκε κατηγορηματικά πως στοιχημάτισε σε ποδοσφαιρικούς αγώνες.

«Στοιχημάτισα αλλά όχι στο ποδόσφαιρο», φέρεται να παραδέχτηκε μεταξύ άλλων ο Φλορέντσι, προσθέτοντας πως στοιχημάτισε σε αρκετά τυχερά παιχνίδια και κυρίως στη ρουλέτα.

