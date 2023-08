Τη φανέλα της Ίντερ προβάρει ο Μάρκο Αρναούτοβιτς, με τους Νερατζούρι να δίνουν τα χέρια με τη Μπολόνια για την απόκτησή του αντί του ποσού των δέκα εκατομμυρίων ευρώ.

Επιστροφή στην Ίντερ μετά από 13 χρόνια για τον Μάρκο Αρναούτοβιτς! Ο Αυστριακός φορ βρισκόταν από την αρχή του καλοκαιριού στη λίστα των Νερατζούρι με τους υποψήφιους αντικαταστάτες του Έντιν Τζέκο και τελικά προκρίθηκε για να καλύψει το κενό του Βόσνιου.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο η μεταγραφή θα κοστίσει στην ομάδα του Μιλάνου το ποσό των δέκα εκατομμυρίων ευρώ, με το deal με τη Μπολόνια να θεωρείται κλεισμένο.

Από την πλευρά του ο 34χρονος επιθετικός έχει συμφωνήσει ήδη σε όλα με την Ίντερ και πλέον το μόνο που απομένει είναι οι ανακοινώσεις που θα δώσουν επίσημο χαρακτήρα στην επιστροφή του.

Την προηγούμενη περίοδο ο Αρναούτοβιτς κατάφερε να σκοράρει δέκα φορές με τη φανέλα της Μπολόνια σε 23 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Marko Arnautović to Inter, here we go! Agreement reached on €10m package, add-ons included. Medical tests to take place later this week. ⚫️🔵🇦🇹



Austrian striker agreed personal terms with Inter weeks ago and he’s set to return 13 years later. pic.twitter.com/mHxocodgXs