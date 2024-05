Η Serie A ανακοίνωσε τους κορυφαίους της σεζόν που ολοκληρώνεται με τον Λαουτάρο Μαρτίνες να είναι ο MVP. Ακόμα τρεις Νερατζούρι στους καλύτερους.

Τα βραβεία των κορυφαίων της σεζόν ανακοίνωσε την Παρασκευή (24/5) η Serie A, με την πρωταθλήτρια Ίντερ να... σαρώνει. Για την ακρίβεια οι Νερατζούρι είχαν τέσσερις διακριθέντες, εκ των οποίων ο MVP, Λαουτάρο Μαρτίνες.

Ο Αργεντινός αρχηγός των Μιλανέζων ηγήθηκε στην πορεία της ομάδας του και είναι ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος, με 24 γκολ σε 33 αναμετρήσεις, ενώ έχει δώσει και τρεις ασίστ. Από τη στιγμή που ο Λαουτάρο πήρε το βραβείο του πολυτιμότερου ποδοσφαιριστή το αντίστοιχο του καλύτερου επιθετικού πήγε στον δεύτερο σκόρερ της Serie A, τον Ντούσαν Βλάχοβιτς της Γιουβέντους, ο οποίος «μάτωσε» τα δίχτυα 16 φορές σε 32 εμφανίσεις.

🏆 THE BEST ATTACKER IN #SERIEA THIS SEASON IS: 𝐃𝐔𝐒𝐀𝐍 𝐕𝐋𝐀𝐇𝐎𝐕𝐈𝐂! 💥 pic.twitter.com/3exFmrl2ve