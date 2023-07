Σύμφωνα με δημοσιεύματα η Ίντερ μετά την απόφαση της να εγκαταλείψει την υπόθεση Ρομέλου Λουκάκου στρέφεται προς τον 22χρονο Φολαρίν Μπάλογκαν.

Ο Ρομέλου Λουκάκου άνοιξε δίαυλο επικοινωνίας με τη Γιουβέντους και προκάλεσε τον εκνευρισμό των ανθρώπων της Ίντερ, η οποία αποφάσισε να αποσυρθεί από την διεκδίκηση του θηριώδη Βέλγου σέντερ φορ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα το Plan B των Μιλανέζων ακούει στο όνομα, Φολαρίν Μπάλογκαν.

Ο 22χρονος επιθετικός ανήκει στην Άρσεναλ και μετά τον περσινό δανεισμό του ο Μικέλ Αρτέτα τον συμπεριέλαβε στην αποστολή για την προετοιμασία. Την προηγούμενη σεζόν μέτρησε 22 γκολ σε 39 εμφανίσεις με τη Ρεμς. Οι Κανονιέρηδες τον κοστολογούν στα 50 εκατομμύρια λίρες.

Inter Milan are seriously exploring a deal for £50m-rated Arsenal forward Folarin Balogun after dropping their interest in Chelsea's Romelu Lukaku ✍️ pic.twitter.com/z22iTy891N