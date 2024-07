Πρόεδρος Ίντερ: «Ανανέωσε μέχρι το 2029 ο Μαρτίνες»

Με δήλωσή του, ο πρόεδρος της Ίντερ, Τζουζέπε Μαρότα, επιβεβαίωσε ότι ο Λαουτάρο Μαρτίνες έχει υπογράψει την επέκταση του συμβολαίου του με την Ίντερ.

Με τα 24 γκολ που πέτυχε στην Serie A, ο Λαουτάρο Μαρτίνες ήταν ένας από τους πιο καθοριστικούς παράγοντες της Ίντερ, ώστε να φτάσουν οι «νερατζούρι» στην κατάκτηση του τίτλου.

Ακόμη πιο κομβικός αποδείχθηκε για την εθνική Αργεντινής, την οποία... κουβάλησε στους ομίλους τους φετινού Copa America για να πετύχει στον τελικό με την Κολομβία το χρυσό γκολ που χάρισε το τρόπαιο στη χώρα του.

Ο Μαρτίνες είναι ήδη φορμαρισμένος ενόψει της νέας σεζόν, η οποία θα τον βρει στους «νερατζούρι». Κι αυτό, γιατί όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της Ίντερ, Τζουζέπε Μαρότα στο Sky Sports, ο Αργεντινός έχει υπογράψει τετραετή επέκταση του συμβολαίου του. Κάτι που σημαίνει ότι θα φοράει τη φανέλα της Ίντερ μέχρι το καλοκαίρι του 2029, με τις καθαρές ετήσιες απολαβές του να ανέρχονται στα 9 εκατομμύρια ευρώ.

