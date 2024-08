Η Γιουβέντους φαίνεται πως αποσύρθηκε από την απόκτηση του Τζέιντον Σάντσο, σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την Τσέλσι.

Ο δρόμος για τη μεταγραφή του Τζέιντον Σάντσο στο Λονδίνο και την Τσέλσι φαίνεται πως είναι πλέον «ανοιχτός», καθώς η Γιουβέντους αποφάσισε να αποσυρθεί από την υπόθεση του Άγγλου εξτρέμ.

Τουλάχιστον αυτό ισχύει σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, βάζοντας τέλος στα σενάρια που ήθελαν τον Σάντσο να μετακομίζει στο Τορίνο ως δανεικός στους Μπιανκονέρι.

Όμως, οι δύο σύλλογοι δεν κατάφεραν να δώσουν τελικά τα χέρια και έτσι η Τσέλσι αναμένεται να κινηθεί και να πιέσει για να κάνει δικό της τον Σάντσο, ο οποίος αισθάνεται για ακόμη μία σεζόν «ανεπιθύμητος» στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

