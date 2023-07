Παίκτης της Μίλαν πρέπει να θεωρείται ο Κρίστιαν Πούλισικ, αφού οι Ροσονέρι έφτασαν σε πλήρη συμφωνία με την Τσέλσι για την απόκτηση του Αμερικανού, σε ένα deal το οποίο θα ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Ντύνεται στα ροσονέρι ο Κρίστιαν Πούλισικ! Η Μίλαν, μετά την απόκτηση του Λόφτους-Τσικ ετοιμάζεται να κάνει δικό της και τον Αμερικανό εξτρέμ της Τσέλσι. Κι αυτό διότι, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο σύλλογοι τα έχουν βρει σε όλα όσον αφορά τη μετακόμιση του 24χρονου στο Μιλάνο.

Παρά τη... σφήνα της Λυών, επιθυμία του ίδιου του παίκτη ήταν να γίνει Ροσονέρο και η μεταγραφή αναμένεται να κοστίσει στους Ιταλούς τουλάχιστον 20 εκατομμύρια ευρώ, συν τα όποια bonus. Πλέον για την ολοκλήρωση του deal απομένουν μόνο τα ιατρικά και η επίσημη ανακοίνωση.

Από το 2019 - όταν η Τσέλσι δαπάνησε 64 εκατομμύρια για χάρη του - ο Πούλισικ με τους Μπλε μέτρησε 26 γκολ σε 146 εμφανίσεις.

Christian Pulisic to AC Milan, here we go! Deal in place between clubs as Chelsea accepted conditions of final bid. 🔴⚫️🇺🇸 #ACMilan



Personal terms agreed weeks ago as the player only wanted Milan — pushing for this new chapter.



Medical/travel being scheduled. pic.twitter.com/E49z8U4dVB