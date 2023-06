Σύμφωνα με τους Ιταλούς, η Μίλαν, θέλει να αποκτήσει τον Αντάμα Τραορέ, ο οποίος μένει ελεύθερος από τη Γουλβς.

Ελεύθερος να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του είναι ο Αντάμα Τραορέ, καθώς δεν θα ανανεωθεί το συμβόλαιό του με τη Γουλβς, το οποίος εκπνέει τέλος Ιουνίου.

Η Μίλαν θέλει τον κάνει δικό της κι οι συζητήσεις των Μιλανέζων με τον ατζέντη του, Ζόρζε Μέντες, έχουν ήδη ξεκινήσει. Τονίζεται, δε, ότι τον παίκτη θέλει κι ο Πιόλι και μένει να δούμε αν θα έχουμε deal.

Ο Ισπανός εξτρέμ, στα 27 χρόνια, μένει ελεύθερος από τη Γουλβς με την οποία αγωνίστηκε συνολικά σε 194 ματς, έχοντας 14 γκολ και 20 ασίστ.

Με τη Μπαρτσελόνα, από τα τμήματα της οποίας ξεκίνησε την καριέρα του, είχε σε 21 αγώνες, 1 γκολ και 4 ασίστ.

