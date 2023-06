Παλαιές δόξες της Μίλαν, σύλλογοι του ιταλικού πρωταθλήματος και προσωπικότητες του αθλητισμού αποχαιρετούν τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι, που «έφυγε» απ' τη ζωή στα 86 του χρόνια.

Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι, ο Ιστορικός πρόεδρος της Μίλαν, την οποία έφερε στην κορυφή του κόσμου αφού τη διέσωσε από τη χρεοκοπία, άφησε την τελευταία του πνοή και οι θρύλοι των «ροσονέρι» αλλά και σύσσωμο το calcio τον αποχαιρετούν με ευλάβεια.

«Λυπάμαι πολύ. Ήταν ένας σπουδαίος χαρακτήρας που προσπαθούσε να βελτιώσει την Ιταλία και τον αθλητισμό, αλλά δεν γινόταν πάντα κατανοητός», ξεκινά το μήνυμα του Αρίγκο Σάκι μιλώντας στο ANSA news agency. «Του τηλεφώνησα πριν από λίγες ημέρες, αλλά δεν μπόρεσα να του μιλήσω.Έχω αρρωστήσει, δεν το περίμενα. Ήταν ένας λαμπρός φίλος στον οποίο οφείλω τα πάντα. Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι ήταν ένας γενναιόδωρος άνθρωπος και προσπάθησε να αλλάξει αυτή τη δύσκολη χώρα, που αποτελείται από ατομικιστές. Ήταν κι αυτός; Όχι, σκεφτόταν μαζί και έβλεπε μακριά: όταν με πήρε μαζί του του είπα "ή είσαι τρελός ή ιδιοφυία". Δεδομένων των αποτελεσμάτων, μου δίνεις την απάντηση...», πρόσθεσε.

«Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι ήταν μια ιδιοφυΐα. Είχε ένα όραμα για το οποίο ήταν χρόνια μπροστά. Έκανε απίστευτα πράγματα σε πολλούς τομείς, όπως στο ποδόσφαιρο και στον επιχειρηματικό κόσμο, σε άλλους τομείς τον καταδίωκαν», ανέφερε ο Φάμπιο Καπέλο. «Του χρωστάω όλη την προπονητική μου καριέρα».

Το μήνυμα του Κάρλο Αντσελότι: «Η σημερινή θλίψη δεν σβήνει τις ευτυχισμένες στιγμές που περάσαμε μαζί. Αυτό που μένει είναι μια απέραντη ευγνωμοσύνη προς τον πρόεδρο, αλλά πάνω απ' όλα προς έναν πιστό, έξυπνο, ειλικρινή άνθρωπο, θεμελιώδη στην περιπέτειά μου πρώτα ως παίκτης και στη συνέχεια ως προπονητής. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε»

La tristezza di oggi, non cancella i momenti felici passati insieme. Rimane una riconoscenza infinita al presidente, ma soprattutto ad un uomo ironico, leale, intelligente, sincero, fondamentale nella mia avventura da calciatore prima, e da allenatore poi. Grazie Presidente.

«Δεν υπάρχουν αρκετά λόγια για να μαρτυρούν την εκτίμηση και την ευγνωμοσύνη. Αναπαύσου εν ειρήνη μεγάλε Πρόεδρε», αυτό του Αλεσάντρο Νέστα.

Non ci sono parole sufficienti per testimoniare stima e gratitudine. Riposa in pace immenso Presidente 🙏🏼 @berlusconi