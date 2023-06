Εξοπλισμένος με πετονιά αλλά και με γνώση για την περίφημη τάφρο στο γήπεδο της Σασουόλο, ένας οπαδός της Φιορεντίνα κατάφερε να πιάσει... ψάρι από τις κερκίδες του «Mapei Stadium».

Η αλήθεια είναι πως έχουμε δει πολλά στα γήπεδα, όμως το... ψάρεμα είναι μια δραστηριότητα που δεν συνηθίζεται! Τουλάχιστον όχι στα περισσότερα στάδια του κόσμου, μιας και το «Mapei Stadium» της Σασουόλο έχει καταφέρει κάτι μοναδικό.

Πίσω στο 1995 η διοίκηση της ομάδας είχε την ιδέα να χτίσει μια τάφρο που θα χώριζε τον αγωνιστικό χώρο με την εξέδρα, μόνο που αυτό που ίσως να μην υπολόγιζε είναι πως παράλληλα θα δημιουργούσε και μια ιδανική συνθήκη για ψάρεμα!

Τελευταίο σχετικό παράδειγμα το βίντεο που έχει γίνει viral στα social media, με οπαδό της Φιορεντίνα να πιάνει ψάρι με πετονιά κατά την αναμέτρηση των Βιόλα απέναντι στη Σασουόλο για την τελευταία αγωνιστική της Serie A.

Σε αντίθεση πάντως με την αρχική εκτίμηση των περισσοτέρων που παρακολούθησαν το βίντεο, η εμφάνιση ψαριού στην τάφρο του «Mapei Stadium» δεν αποτελεί μοναδικό φαινόμενο, μιας και συμβαίνει κατ΄επανάληψην τα τελευταία... 28 χρόνια.

A Fiorentina fan caught a fish from the moat between the stand and pitch during their 3-1 win over Sassuolo 😂🎣 pic.twitter.com/M4OI4IQsxc