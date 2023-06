Ο Φάμπιο Κουαλιαρέλα θα δώσει το τελευταίο του ματς με τη φανέλα της Σαμπντόρια στην έδρα της αγαπημένης τους Νάπολι και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του.

Ο κύκλος επτά χρόνων της Σαμπντόρια κλείνει για τον Φάμπιο Κουαλιαρέλα. Ο 40χρονος επιθετικός θα αγωνιστεί για τελευταία φορά με την φανέλα των Γενοβέζων και το τελευταίο του ματς έμελλε να το δώσει στην έδρα της αγαπημένης του Νάπολι, με τους οπαδούς των Παρτενοπέι να του δείχνουν την αγάπη τους. Ο πολύπειρος Ιταλός κατά το ζέσταμα του δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του.

