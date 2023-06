Το ματς της Μίλαν κόντρα στη Βερόνα (4/6, 22:00) είναι διαδικαστικού χαρακτήρα από βαθμολογικής άποψης, αλλά όπως φαίνεται αποκτά ξεχωριστό χαρακτήρα καθώς οι Ροσονέρι πρόκειται να πουν το «αντίο» στον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς ο οποίος αποχωρεί ως ελεύθερος από το κλαμπ.

«Θεϊκό» λογοπαίγνιο, για μια «θεϊκή» φιγούρα που εκπλήρωσε το χρέος της και επανέφερε τον σύλλογο στην κορυφή. Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς επέστρεψε στη Μίλαν για μια δεύτερη θητεία τον χειμώνα του 2020 και σε χρόνο-ρεκόρ επανέφερε τη φλόγα του πρωταθλητή στους Ροσονέρι, οδηγώντας τους ως ο ιδανικός ηγέτης εντός γηπέδου κι αποδυτηρίων στην εξιλέωση με την κατάκτηση του Scudetto το 2022, του πρώτου μετά από έντεκα ολόκληρα χρόνια.

Πλέον, ο 41χρονος σούπερ σταρ ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει το κοινό των Μιλανέζων. Και το «Σαν Σίρο» από την άλλη φοράει τα... καλά του, για το farewell που αναλογεί σε μια από τις εμβληματικότερες μορφές του κλαμπ.

Το μέλλον του Σουηδού βρισκόταν στον «αέρα» καθώς είχε γίνει γνωστό πως η Μίλαν δεν θα ανανέωνε το συμβόλαιό του που λήγει τις προσεχείς εβδομάδες, ενώ ο ίδιος ούτε το επιβεβαίωσε ούτε το διέψευσε. Ωστόσο, σύμφωνα με τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα social media από τον αγωνιστικό χώρο του «Σαν Σίρο», δοκιμάζονται ήδη οι επιγραφές με το μήνυμα «Godbye Zlatan» και το ματς κόντρα στη Βερόνα για την τελευταία αγωνιστική της Serie A φαίνεται πως αποκτά χαρακτήρα αποχαιρετισμού προς τον «Ίμπρα κατάμπρα».



