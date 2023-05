Καλά τα νέα στο στρατόπεδο της Ρόμα εν όψει του τελικού του Europa League κόντρα στη Σεβίλλη, με τον Πάολο Ντιμπάλα έτοιμο να πάρει φανέλα βασικού παρά τις ενοχλήσεις από τις οποίες ταλαιπωρούταν τον τελευταίο καιρό.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τον μεγάλο τελικό του Europa League, ανάμεσα στη Σεβίλλη και τη Ρόμα (31/05-22:00). Στη συνέντευξη Τύπου εν όψει του παιχνιδιού ο Ζοζέ Μουρίνιο ανέφερε πως ο Πάολο Ντιμπάλα άφησε πίσω του τις ενοχλήσεις που είχε τις τελευταίες εβδομάδες και θα μπορέσει να δώσει το «παρών» έστω για 20 με 30 λεπτά.

Όπως φαίνεται ωστόσο, τα πράγματα είναι ακόμα καλύτερα για τον «Special One», μιας και, σύμφωνα με το ιταλικό Sky Sports, ο Αργεντινός έχει προπονηθεί κανονικά και είναι πιθανό να βρεθεί στο αρχικό σχήμα των Τζαλορόσι. Φυσικά αυτό θα ήταν πολύ σημαντικό για τη Ρόμα, καθώς πρόκειται για μια εκ των σημαντικότερων μονάδων της. Με βάση το ίδιο δημοσίευμα, ο ίδιος ο Ντιμπάλα είπε στον Μουρίνιο πως είναι έτοιμος να αγωνιστεί για όσο χρειαστεί, πιέζοντας για την παρουσία του στη βασική ενδεκάδα.

Europa League final PREDICTED LINE-UPS | Sky Italia now expect Paulo Dybala to start for Roma, Loic Bade set to start for Sevilla.https://t.co/CgKqqyIGVH