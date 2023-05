Ανακοίνωση Γιουβέντους: «Μεγάλη πικρία για την απόφαση, εξετάζουμε την πιθανότητα έφεσης»

Η Γιουβέντους με επίσημο ποστάρισμά της στο Twitter τοποθετήθηκε για την απόφαση που της επιβάλλει ποινή αφαίρεσης 10 βαθμών.

Η Γιουβέντους σε σχέση με την απόφαση που της επιβλήθηκε ανακοίνωσε τα εξής:

Η ομάδα της Γιουβέντους λαμβάνει υπ' όψιν την απόφαση του Εφετείου της ιταλικής ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και διατηρεί το δικαίωμα να διαβάσει τους λόγους (για την απόφαση) και να εξετάσει την πιθανή έφεσή της στο αρμόδιο Όργανο της Ιταλικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Αυτό που διαπιστώθηκε μετά την πέμπτη δικαστική απόφαση για το συγκεκριμένο θέμα, σε μία υπόθεση που ξεκίνησε και κρατάει παραπάνω από έναν χρόνο, προκαλεί μεγάλη πικρία στον σύλλογο και στα εκατομμύρια των οπαδών του, οι οποίοι, ελλείψει ξεκάθαρων κανονισμών, βρίσκονται στη θέση του να είναι τιμωρημένοι με κυρώσεις που φαίνεται να λαμβάνουν υπ'όψιν την αρχή της αναλογικότητας. Αν και δεν αγνοείται το ότι πρόκειται για ένα επείγον θέμα και ότι η Γιουβέντους δεν απέφυγε ποτέ τίποτα σε σχέση με τα της διαδικασίας, πρόκειται για γεγονότα που πρέπει ακόμη να αξιολογηθούν από έναν δικαστή.

Juventus Football Club takes note of what was decided by the FIGC Court of Appeal and reserves the right to read the reasons to evaluate a possible appeal to the Guarantee Board at CONI. What was established by the fifth instance of judgment in this matter, which began more than…