Η Γιουβέντους δικαιώθηκε στην έφεση που άσκησε και πήρε πίσω τους 15 βαθμούς που της είχαν αφαιρεθεί λόγω της υπόθεσης plusvalenza. Ανέβηκε στην τρίτη θέση της Serie A.

Η ποινή των -15 βαθμών δεν ισχύει πλέον για τη Γιουβέντους, η οποία βρέθηκε στην 3η θέση της Serie Α. Στην εκδίκαση της έφεσης, η «Μεγάλη Κυρία» δικαιώθηκε σε πρώτο βαθμό και όλα δείχνουν θα τιμωρηθεί τελικά μόνο με πρόστιμο. Οι Μπιανκονέρι ανεβαίνουν στους 59 βαθμούς οκτώ αγωνιστικές πριν το τέλος.

Μέσα στις επόμενες 30 μέρες το δικαστήριο της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, αυτό που αποφάσισε την ποινή των -15, θα πρέπει να ανακοινώσει τη νέα ποινή. Η οποία, και αναμένεται να είναι πρόστιμο. Αν είναι ξανά αφαίρεση βαθμών, μετά και την παρέμβαση του γενικού εισαγγελέα των σπορ, η Γιούβε θα προσφύγει σε μη αθλητικό δικαστήριο, κάτι που σημαίνει πως η επικύρωση της βαθμολογίας θα καθυστερήσει αρκετά.

How the renewed Serie A table looks like, as confirmed by Sky Italia. pic.twitter.com/Ljs2Teeqi0