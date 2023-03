Συνάντηση μεταξύ της Μίλαν και των εκπροσώπων του Ολιβιέ Ζιρού αναμένεται να λάβει χώρα την Τετάρτη (29/03), προκειμένου να διευθετηθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες της ανανέωσης της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Τι κι αν έχει πατήσει πλέον τα 36; Ο Ολιβιέ Ζιρού αποδεικνύει και φέτος πως αποτελεί έναν από τους πυλώνες της επιθετικής γραμμής της Μίλαν. Και με το τρέχον συμβόλαιό του να λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι, οι Ροσονέρι αποφάσισαν να επιταχύνουν τις διαδικασίες ανανέωσής του.

Μάλιστα, από τη στιγμή που και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής επιθυμεί να συνεχίσει στο Μιλάνο, πρόθεση και των δύο πλευρών είναι να βρεθεί η χρυσή τομή όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Έτσι, ο ιταλικός σύλλογος θα συναντηθεί την Τετάρτη (29/03) με τους εκπροσώπους του Γάλλου, με στόχο να διευθετηθεί κάθε λεπτομέρεια της νέας τους συμφωνίας. Ο Ζιρού σε 72 εμφανίσεις με τη Μίλαν μετρά 26 γκολ και 10 ασίστ.

Olivier Giroud’s agents are meeting with AC Milan board today in Milano in order to complete the agreement on the new contract 🔴🇫🇷 @SkySport #ACMilan



Giroud’s deal expires in June but both parties want to continue together. pic.twitter.com/Tsw0hRTWl0