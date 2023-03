Οπαδός της Λάτσιο εμφανίστηκε στο ντέρμπι με τη Ρόμα με φανέλα υπέρ του Χίτλερ και οι ιταλικές αρχές του επέβαλαν ποινή απαγόρευσης εισόδου στο γήπεδο και πλέον είναι αντιμέτωπος με τον αντιφασιστικό νόμο.

Viral στα Social Media έχει γίνει η φωτογραφία ενός οπαδού της Λάτσιο, ο οποίος εμφανίστηκε στο «Ολίμπικο» για το ντέρμπι με τη Ρόμα με φανέλα που έγραφε «Hitlerson 88». Πρόκειται για μια συντομογραφία του «heil Χίτλερ» στη «γλώσσα» των νεο-ναζί.

Οι Αρχές χάρις τα βίντεο που κυκλοφόρησαν εντόπισαν τον οπαδό των Λατσιάλι, ο οποίος κατάγεται από τη Γερμανία και έχει οπαδικό παρελθόν, καθώς είχε συμμετοχή σε εισβολή στον αγωνιστικό χώρο σε Derby della Capitale το 2009. O Γερμανός οπαδός αποκλείστηκε από το γήπεδο και πλέον αντιμετωπίζει τον αντιφασιστικό νόμο της Ιταλίας. Αν κριθεί ένοχος τότε κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης μέχρι 18 μήνες και πρόστιμο ύψους 6.000 ευρώ.

Good news - a German soccer fan who wore a 'Hitlerson 88' jersey while watching an Italian match has been banned from attending any future games.



He also faces charges under a 1993 Mancino Fascism Law in Italy which would put him in prison for up to 18 months. pic.twitter.com/i7YTBz4Ker