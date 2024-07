Πρόεδρος Λάτσιο: «Πρόσφερα 25 εκατ. και ποσοστό μεταπώλησης ύψους 50% στη Γιουνάιτεντ για τον Γκρίνγουντ»

Ο πρόεδρος της Λάτσιο, Κλαούντιο Λολίτο, επιβεβαιώσε ότι έχει βελτιώσει την προσφορά του για τον Μέισον Γκρίνγουντ.

Ο διοικητικός ηγέτης της Λάτσιο, Κλαούντιο Λολίτο, επιβεβαίωσε με δηλώσεις του ότι προσέφερε 25 εκατομμύρια ευρώ για τον «κομμένο» αστέρα της Μάντσεστερ Γιουνάινετ Μέισον Γκρίνγουντ.

Ο 22χρονος που δεν έχει αγωνιστεί με τους Red Devils από τον Ιανουάριο του 2022, όταν συνελήφθη και στη συνέχεια κατηγορήθηκε για απόπειρα βιασμού, έλεγχο και καταναγκαστική συμπεριφορά και επίθεση, είναι μια ανάσα μακριά από τη Μαρσέιγ, ενώ ενδιαφέρον για την απόκτησή του έδειξαν και οι Γιουβέντους και Νάπολι, οι οποίες σύμφωνα με τον πρόεδρο της Λάτσιο ενεπλέκησαν απλώς για να χαλάσουν το deal.

«Πρόσφερα 25 εκατ. και ποσοστό μεταπώλησης ύψους 50% στη Γιουνάιτεντ για τον Μέισον Γκρίνγουντ. Πολλές ομάδες προσπάθησαν να μπουν στον αγώνα μόνο και μόνο για να μας ενοχλήσουν και να καταρρεύσει η συμφωνία… αφού η Γιουβέντους έκανε το ίδιο και η Νάπολι», είπε στην Messaggero.

