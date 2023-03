Ο Πογκμπά και οι μισθοί μηνών που χάθηκαν λόγω… crypto!

Τι σχέση έχει ο Πολ Πογκμπά με τον κούριερ από την Κωνσταντινούπολη, Μπεράτ Κουρνάζ; Ο Τούρκος υπάλληλος μιλά για την μοιραία απόφαση που πήρε μετά το video του Γάλλου σταρ!

Έξω από ένα καφέ στα πολυσύχναστα σοκάκια της Κωνσταντινούπολης, ο 26χρονος Μπεράτ Κουρνάζ σκέφτεται τη χειρότερη απόφαση της ζωής του – την απώλεια μισθών τριών μηνών από ένα επενδυτικό πρόγραμμα που προωθείται από έναν από τους πιο διάσημους ποδοσφαιριστές του κόσμου. «Δεν μπορώ να αγοράσω τίποτα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Απλώς εργάζομαι, δουλεύω, δουλεύω», λέει ο Κουρνάζ, ο οποίος είναι χρεωμένος, ζει με τους γονείς του και δουλεύει όλο το 24ωρο. «Όταν δεν έχεις χρήματα, χάνεις περισσότερα χρήματα. Δεν μπορείς να σκέφτεσαι σωστά» τονίζει στο Athletic.

Η Τουρκία βρίσκεται σε κρίση μετά τους σεισμούς που έχουν ήδη στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερες από 40.000 ζωές. Παράλληλα, βρίσκεται σε οικονομική αναταραχή με τον αυξανόμενο πληθωρισμό. Τα μετρητά που απομένουν στην τράπεζα πέφτουν γρήγορα σε αξία με αποτέλεσμα πολλοί να αναζητούν ριψοκίνδυνες επενδύσεις που υποτίθεται ότι προσφέρουν επικερδή ποσοστά απόδοσης.

Πέρσι, ο ξάδερφος του Κουρνάζ τον πλησίασε με μια ασυνήθιστη ιδέα, να αγοράσει ένα ΝFT (Non-Fungible Token - ένα ψηφιακό πιστοποιητικό πνευματικής ιδιοκτησίας), το οποίο και προωθούσε ο Πολ Πογκμπά.

Ο μέσος της Γιουβέντους, ο οποίος μόλις χθες επέστρεψε στην αγωνιστική δράση έπειτα τον σοβαρό τραυματισμό του, είναι ανάμεσα στους παίκτες με τους περισσότερους followers στα social media, με 57 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram και 10 εκατομμύρια στο Twitter. Το tweet που προωθούσε το σχέδιο Cryptodragons που είδε ο ξάδερφος του Κουρνάζ, είχε το hashtag «#ad», υποδηλώνοντας ότι ο Πογκμπά πληρώθηκε γι' αυτή την υπηρεσία.

Ο Κουρνάζ δανείστηκε περίπου 2000 δολάρια από μια τράπεζα για να επενδύσει στα Cryptodragons, ωστόσο η επιλογή του αποδείχθηκε μοιραία, μιας και τα έχασε όλα… Η αξία του έχει πέσει κατακόρυφα, όπως τα κρυπτονομίσματα Bitcoin και Ethereum. Με 600 δολάρια τον μήνα από τη δουλειά του ως κούριερ, αυτή ήταν μια καταστροφική απόφαση ζωής.

Του άρεσε να πηγαίνει για ποτά με φίλους και να κάνει περιστασιακά ταξίδια έξω από την Κωνσταντινούπολη με το μηχανάκι του, αλλά τώρα εργάζεται όλη την ώρα για να ξεπληρώσει αυτά και άλλα χρέη, μένοντας μέσα και παίζοντας παιχνίδια στον υπολογιστή στον ελάχιστό του χρόνο.

«Ο κύριος λόγος που επενδύσαμε ήταν ο… Πογκμπά. Δεν ήταν σαν να τον υποδυόταν κάποιος στο διαδίκτυο, στην πραγματικότητα έκανε βίντεο για να προωθήσει αυτό το προϊόν», ανέφερε ο Κουρνάζ.

