Η Μίλαν έχει προγραμματισμένες συναντήσεις με τον Ολιβιέ Ζιρού και τους ατζέντηδες του αυτή την εβδομάδα, για να οριστικοποιήσει το νέο του συμβόλαιο, καθώς το τρέχον λήγει τον Ιούνιο.

Ο βετεράνος επιθετικός Ολιβιέρ Ζιρού μπήκε στο μεταγραφικό στόχαστρο αρκετών ομάδων κατά τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, κυρίως της Έβερτον και συλλόγων του MLS, αλλά επέλεξε να παραμείνει κάτοικος «Σαν Σίρο». Σύμφωνα με το «Sky Sport Italia», η επέκταση του συμβολαίου του Γάλλου διεθνούς δεν τέθηκε ποτέ προς αμφισβήτηση από πλευράς Μίλαν.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο οι δύο ενδιαφερόμενες πλευρές θα συναντηθούν εντός της εβδομάδας -πιθανότατα Πέμπτη ή Παρασκευή- για να επεξεργαστούν τις τελευταίες λεπτομέρειες του νέου συμβολαίου. Θα πρόκειται για μονοετή επέκταση του ήδη υπάρχοντος, ενδεχομένως με οψιόν να προστεθεί άλλη μία σεζόν.

Ο 36χρονος στράικερ ήρθε από την Τσέλσι το καλοκαίρι του 2021 έναντι 2,85 εκατ. ευρώ και αποδείχτηκε καθοριστικός στην κατάκτηση τίτλου της Serie A μετά από μια δεκαετία. Μέχρι στιγμής τη φετινή σεζόν, έχει συνεισφέρει 10 γκολ και 6 ασίστ σε 27 αγωνιστικές αναμετρήσεις.

