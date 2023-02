Όμορφη κίνηση από τον Βίκτορ Οσιμέν, ο οποίος σούταρε κατά λάθος τη μπάλα πάνω σε μια άτυχη οπαδό κατά την προθέρμανση της Νάπολι και ανέβηκε στην εξέδρα για να της απολογηθεί.

Ο Βίκτορ Οσιμέν αναδείχθηκε στον μεγάλο πρωταγωνιστή στη νίκη της Νάπολι επί της Σπέτσια, αφού βρήκε δυο φορές δίχτυα και οδήγησε την ομάδα του σε ένα άνετο διπλό με 3-0.

Λίγη ώρα ωστόσο πριν... πληγώσει τους γηπεδούχους, ο Νιγηριανός κατάφερε να κερδίσει την εκτίμηση από τον κόσμο που βρέθηκε στις εξέδρες του «Stadio Alberto Picco».

Συγκεκριμένα ο 24χρονος χτύπησε κατά λάθος με τη μπάλα μια οπαδό που βρισκόταν πίσω από την εστία που έκανε προθέρμανση η Νάπολι, με τον Οσιμέν να ανεβαίνει κατευθείαν στην εξέδρα για να της απολογηθεί.

Μια κίνηση που φυσικά καλωσορίστηκε με χειροκρότημα από τους οπαδούς της Σπέτσια, αλλά και από τους χρήστες των social media που παρακολούθησαν το βίντεο.

During the warm-up for Spezia-Napoli, Victor Osimhen accidentally hit someone in the crowd with a ball. He then went into stands and apologised to her. What a top professional...❤️🫂 pic.twitter.com/EET6llzm9k