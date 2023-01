Μουρίνιο: «Συγχαρητήρια στην Νάπολι, είναι δίκαια πρωταθλήτρια»

Ο Ζοσέ Μουρίνιο στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης της Ρόμα στην έδρα της Νάπολι (29/1, 21:45) θέλησε να συγχαρεί... πρόωρα τους Ναπολιτάνους για το Σκουντέτο και τόνισε πως η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι κατέκτησε δίκαια πρωτάθλημα.

Στον πρώτο γύρο της Serie A η Νάπολι κατάφερε να οικοδομήσει μια διαφορά 12 βαθμών από τη δεύτερη Μίλαν και είναι το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Οι Παρτενοπέι θα δώσουν το πρώτο τους ματς για τον δεύτερο γύρο την ερχόμενη Κυριακή (29/1, 21:45) κόντρα στη Ρόμα στο «Ντιέγκο Μαραντόνα» και σύμφωνα με τον Ζοσέ Μουρίνιο η ομάδα του θα τεθεί αντιμέτωπη με τους... πρωταθλητές.

Στις δηλώσεις του ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης της ομάδας του ο «Special One» συνεχάρη την Νάπολι για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, καθώς πιστεύει πως καμία από τις άλλες ομάδες δεν μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση μέσα στις επόμενες 19 αγωνιστικές.

«Θέλω να συγχαρώ την Νάπολι για το πρωτάθλημα, το έχουν κερδίσει δίκαια. Λίγο η έλλειψη σταθερότητας της Ίντερ και της Μίλαν, δεν βλέπω κάποια αντίπαλό της να μπορεί να κάνει 7-8 νίκες στην σειρά. Το Σκουντέτο είναι ήδη δικό τους, εμείς θα πάμε πάντως εκεί και θα προσπαθήσουμε να νικήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πορτογάλος.

José Mourinho: "I want to congratulate Napoli for the Scudetto, they won it, it's them and they deserved it. But we're going to the game wanting to win." pic.twitter.com/7gDO3M3fn0