Η Γιουβέντους τιμωρήθηκε με αφαίρεση 15 βαθμών για την υπόθεση plusvalenza, όμως με κυρώσεις κινδυνεύουν και οι άμεσα εμπλεκόμενοι, όπως ο προπονητής Μαουρίτσιο Σάρι και οι ποδοσφαιριστές, μεταξύ των οποίων είναι και οι Κριστιάνο Ρονάλντο και Πάουλο Ντιμπάλα.

Η Γιουβέντους δέχτηκε βαριά καμπάνα από το Ανώτατο Αθλητικό Δικαστήριο της Ιταλίας, καθώς της αφαιρέθηκαν άμεσα 15 βαθμοί, λόγω «περαγμένων» ισολογισμών, όμως με κυρώσεις κινδυνεύουν και οι άμεσα εμπλεκόμενοι στην υπόθεση. Ο λόγος για τον προπονητή Μαουρίτσιο Σάρι και τους ποδοσφαιριστές που συμμετείχαν, με την συγκατάθεση τους να δεχθούν μείωση μισθού στα χαρτιά την περίοδο του κορωνοϊού, αλλά να εισπράξουν τη διαφορά, χωρίς να τη δηλώσουν.

Στη δικογραφία των 14.000 σελίδων αναφέρεται πως ο πρώην πρόεδρος του κλαμπ, Αντρέα Ανιέλι και ο τότε αρχηγός, Τζόρτζιο Κιελίνι ήταν οι διαμεσολαβητές με τους παίκτες. Αποδείξεις υπάρχουν μέσω των Ματάις Nτε Λιχτ και Ματία Ντε Σίλιο, οι οποίοι στις καταθέσεις τους παρουσίασαν συνομιλίες στο WhatsApp.

Με βάση το άρθρο 31 των κανονισμών της ιταλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας όσοι αμειβόμενοι από ένα σύλλογο συμφωνήσουν να εισπράξουν αδήλωτα χρήματα τιμωρούνται με ποινή αποκλεισμού τουλάχιστον ενός μήνα και το κλαμπ τιμωρείται με πρόστιμο μεταξύ μιας έως τρεις φορές του ποσού που πήγε να «γλιτώσει».

Στη λίστα βρίσκονται ο προπονητής εκείνης της περιόδο (2019-20) και 26 ποδοσφαιριστές, όπως οι Κριστιάνο Ρονάλντο και Πάουλο Ντιμπάλα. Οι κυρώσεις στους ποδοσφαιριστές θα έχουν ισχύ παρά το γεγονός πως πλέον έχουν αποχωρήσει από τους Μπιανκονέρι.

Tutti squalificati. Per almeno un mese. In questo campionato. Forse già a breve. E sì, lo so, non è una notizia di poco conto. I media italiani tremano al pensiero di darla, ma forse è il caso di non fare gli schizzinosi: almeno si evitano svenimenti come per il -15 (1. segue) pic.twitter.com/435Kn6HUS5