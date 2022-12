Η Serie A και οι περισσότερες ομάδες του «Καμπιονάτο» μέσω Social Media αποχαιρέτησαν τον Σίνισα Μιχαΐλοβιτς, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 53 του χρόνια.

Στο πένθος έχει βυθιστεί τόσο το ιταλικό ποδόσφαιρο όσο και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο μετά την είδηση του θανάτου του «μαχητή» Σίνισα Μιχαΐλοβιτς. Ο Σέρβος μετά από γενναία μάχη 3,5 χρόνων με τη λευχαιμία άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο στη Ρώμη. Μέχρι και τον προηγούμενο Σεπτέμβριο ο 53χρονος ήταν ο πρώτος προπονητής της Μπολόνια και δεν σταμάτησε να εμπνέει τους ποδοσφαιριστές του ακόμα και μέσα από το νοσοκομείο.

Ο Μιχαΐλοβιτς μεγαλούργησε στην Ιταλία τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής. Αγωνίστηκε σε Ρόμα, Σαμπντόρια, Λάτσιο και Ίντερ, ενώ κόουτσαρε την Μπολόνια, τη Φιορεντίνα, τη Σαμπντόρια, την Τορίνο και τη Μίλαν. Η ιταλική λίγκα, όλες οι ομάδες που υπηρέτησε αλλά και πολλοί αντίπαλοι του μέσα σε αυτά τα χρόνια αποχαιρέτησαν τον Σέρβο μέσω Social Media.

Serie A: «Η Lega Serie A είναι βαθιά θλιμμένη για τον θάνατο του Σίνισα Μιχαΐλοβιτς, μιας εικόνας του ποδοσφαίρου και της ζωής. Η αγνή του κλάση ως ποδοσφαιριστής και προπονητής, η δύναμή του και η ανθρωπιά του αποτελούν παράδειγμα που αφήνει ανεξίτηλο το στίγμα του στο ιταλικό και παγκόσμιο ποδόσφαιρο».

La Lega Serie A è profondamente addolorata per la scomparsa di Siniša Mihajlović, icona di calcio e di vita. La sua classe purissima come calciatore e allenatore, la sua forza e la sua umanità sono un esempio che lascia un solco indelebile nel calcio italiano e mondiale. pic.twitter.com/buHFuCLBQu

Φιορεντίνα: «RIP Σίνισα. Η Φιορεντίνα θρηνεί τον θάνατο του Σίνισα Μιχαΐλοβιτς και συλλυπείται την οικογένεια και τα αγαπημένα του πρόσωπα».

Μίλαν: «Ο Παράδεισος απέκτησε άλλον έναν μύθο. Θα λείψεις πολύ, Σίνισα».

Heaven has gained another legend. You will be sorely missed, Siniša.