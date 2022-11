Ο Σεβτσένκο με τη βοήθεια της Μίλαν ανακατασκευάζει το βομβαρδισμένο γήπεδο στο Ιρπίν (vid)

Με τη συνδρομή ύψους 150.000 ευρώ από την αγαπημένη του, Μίλαν, ο Αντρέι Σεβτσένκο »τρέχε» το project της ανακατασκευής του γηπέδου στο Ιρπίν, το οποίο βομβαρδίστηκε από τα ρωσικά πυρά τον περασμένο Μάρτιο.

Το δύσκολο έργο της αποκατάστασης περιοχών και κτιρίων που καταστράφηκαν μερικώς ή ολοσχερώς από τον πόλεμο έχει ήδη αρχίσει στην Ουκρανία. Και σε αυτή την προσπάθεια ηγετικό ρόλο έχει αναλάβει ο Αντρέι Σεβτσένκο, με πρωτοβουλία του οποίου αναμένεται να ανακατασκευαστεί το γήπεδο του Ιρπίν, πόλης κοντά στο Κίεβο που βομβαρδίστηκε από τα ρωσικά πυρά τον περασμένο Μάρτιο.

Ο θρύλος του ουκρανικού ποδοσφαίρου σε συνεργασία με την εταιρεία «United 24», λειτουργεί ως αιχμή του δόρατος στο project «Rebuilding Ukraine» (επανακτίζοντας την Ουκρανία) και επιχειρεί να συγκεντρώσει τους απαραίτητους πόρους για την εκ νέου ανοικοδόμηση του γηπέδου, οι οποίοι ανέρχονται στις 600.000 ευρώ.

Στο κάλεσμά του, δεν θα μπορούσε να μη συνδράμει η ομάδα στην οποία άφησε ανεξίτηλα το σημάδι της, η Μίλαν. Οι Ροσονέρι θα προσφέρουν το ποσό των 150.000 ευρώ ως δωρεά, με τον παλαίμαχο στράικερ και πρώην τεχνικό της εθνικής Ουκρανίας να ευχαριστεί δημόσια τον σύλλογο.

«Όταν είδα παιδιά να τρέχουν στο χορτάρι περνώντας πάνω από τους κρατήρες που άφησαν οι ρωσικοί βομβαρδισμοί, συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να αποκαταστήσουμε τη ζημιά. Ο εχθρός κατάφερε να καταστρέψει το γήπεδο, αλλά όχι και το πάθος των παιδιών για το παιχνίδι», έγραψε χαρακτηριστικά στο twitter, με ένα βίντεο-αυτοψία από τις συνθήκες που επικρατούν στο «Chempion Stadium».

Το γήπεδο του Ιρπίν δεν ήταν η μοναδική περίπτωση αθλητικών εγκαταστάσεων που βομβαρδίστηκαν τους περασμένους μήνες, αφού κάτι αντίστοιχο συνέβη με το γήπεδο της Ντέσνα Τσέρνιχιβ.



Together with #united24, we are starting to reconstruct Irpin Stadium. When I saw children running on the field through the shell craters caused by🇷🇺shelling, I realized I had to restore this stadium. The enemy managed to destroy the pitch, but not the kids' passion for the game. pic.twitter.com/cC52zFJ4Jh