Οβίδα στο Ιρπίν: Σκηνές τρόμου για οικογένειες και δημοσιογράφους (vid)

Οι πολίτες έτρεχαν να σωθούν, ενώ όπως φαίνεται στο βίντεο ένα μικρό κορίτσι έψαχνε εναγωνίως την οικογένειά της μέσα στον πανικό και ευτυχώς εμφανίστηκε η μητέρα της.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται και αρκετοί από τους δημοσιογράφους έχουν ζήσει στιγμές τρόμου όπως π.χ. η στιγμή που Ουκρανός πολιτοφύλακας σημάδευε τον κάμεραμαν του Open ή τους ρεπόρτερ του Sky news οι οποίοι έπεσαν σε ενέδρα και γλίτωσαν από θαύμα από τους πυροβολισμούς.

Ωστόσο νέες στιγμές τρόμου έζησαν πολίτες της Ουκρανίας, δημοσιογράφοι και εικονολήπτες, ανάμεσά τους και συνεργάτες ελληνικών ΜΜΕ, όταν οβίδα έπεσε στην πόλη Ιρπίν.

Στο βίντεο που δημοσίευσε ο Έλληνας Τάσος Τσιάμης στους λογαριασμούς του στα social media, φαίνεται ο φόβος και ο πανικός πολιτών αλλά και δημοσιογράφων που βρίσκονταν κοντά στο σημείο. Όπως φαίνεται άρχισαν αν τρέχουν για να κρυφτούν στο δάσος προκειμένου να αποφύγουν νέα ενδεχόμενη επίθεση από την ρωσική πλευρά.

«Πλησιάζαμε την κατεστραμμένη γέφυρα για να πάρουμε μερικές εικόνες, όταν μια οβίδα έσκασε στα 50 μέτρα απόσταση», ακούγεται να λέει ο Τάσος Τσιάμης.

Παράλληλα οι Ουκρανοί στρατιώτες να ζητούν από τους πολίτες που περίμεναν το λεωφορείο για να φτάσουν στο Κίεβο, να μείνουν στο έδαφος καλύπτοντας τα κεφάλια τους.



Ουκρανικά ΜΜΕ: «Τρεις νεκροί στο Ιρπίν, ανάμεσά τους δύο παιδιά»

Αυτή την ώρα υπάρχει βομβαρδισμός στο Ιρπίν, κοντά στο Κίεβο. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα ουκρανικά ΜΜΕ, υπάρχουν τρεις νεκροί στο Ιρπίν, ανάμεσά τους δύο παιδιά.

⚡️Media: Russian forces fire at civilians in Irpin, kill at least 3 civilians.



Russian troops deliberately targeted a bridge used by civilians to evacuate, according to media reports. At least 3 people were killed including 2 children.