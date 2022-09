Η Φεριέρι Καπούτι θα διευθύνει την αναμέτρηση της Σασουόλο με τη Σαλερνιτάνα και θα γίνει η πρώτη γυναίκα διαιτητής που σφυρίζει σε αγώνα της Serie A.

H αναμέτρηση της Σασουόλο με τη Σαλερνιτάνα για την 8η αγωνιστική της Serie A θα είναι ιστορικής σημασίας για το ιταλικό ποδόσφαιρο. Η Φεριέρι Καπούτι ορίστηκε να διαιτητεύσει τον αγώνα της ομάδας του Γιώργου Κυριακόπουλου και θα γίνει η πρώτη γυναίκα διαιτητής που θα διευθύνει αγώνα της πρώτης κατηγορίας.

Η 31χρονη διαιτητής, τον Δεκέμβριο του 2021 έγινε η πρώτη γυναίκα που σφύριξε ομάδα του «Καμπιονάτο», στο παιχνίδι της Κάλιαρι με την Τσιταντέλα για τους 32» του Coppa Italia. Η Καπούτι θεωρείται ως η κορυφαία γυναίκα διαιτητής στην Ιταλία και ο πρόεδρος των διαιτητών Αλφρέντο Τρενταλάντζε χαρακτήρισε ως «ιστορική στιγμή» τον ορισμό της Καπούτι.

Maria Sole Ferrieri Caputi will be the FIRST woman ever to be the primary referee in a Serie A game.



She will make history this Sunday in Sassuolo vs Salernitana, according to Sky.



Step in the right direction 👏🇮🇹 pic.twitter.com/YxnUdiDl27