Ο Τζορτζίνιο Βαϊνάλντουμ έφτασε στη Ρώμη για να ολοκληρώσει τον δανεισμό του από την Παρί Σεν Ζερμέν στη Ρόμα και δέχθηκε θερμή υποδοχή από τους οπαδούς των «Τζιαλορόσι».

Αποθεωτική υποδοχή επεφύλαξαν οι οπαδοί της Ρόμα στον Τζορτζίνιο Βαϊνάλντουμ. Ο Ολλανδός χαφ έφτασε στις 19:45 στη Ρώμη, την Παρασκευή (5/8) θα περάσει ιατρικά και θα ολοκληρώσει το τυπικό σκέλος του μονοετούς δανεισμού του από την Παρί Σεν Ζερμέν. Πλήθος οπαδών περίμενε τον άλλοτε αρχηγό της Λίβερπουλ για να τον καλοσωρίσουν στην οικογένεια των «Τζιαλορόσι». Oι Ρωμαίοι ξέρουν να κάνουν τους νέους τους ποδοσφαιριστές να αισθάνονται σαν το... σπίτι τους, όπως απέδειξαν κατά την παρουσίαση του Πάουλο Ντιμπάλα.

Wijnaldum has landed in Rome 😍 He will take his medicals tomorrow then sign his contract 🔜 pic.twitter.com/LKfJGjQUO8

🚨 ❗Gini Wijnaldum has arrived in Rome ahead of his move to AS Roma.🕰🟡🔴🇳🇱



Tomorrow he will have medicals and will sign the contract with AS Roma. 🚬🏌️‍♂️✍☎ pic.twitter.com/wB4AbHasED