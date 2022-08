Η συμφωνία της Παρί Σεν Ζερμέν με τη Ρόμα για τον μονοετή δανεισμό του Τζορτζίνιο Βαϊνάλντουμ ολοκληρώθηκε. Ο Ολλανδός χαφ τις επόμενες ώρες θα φτάσει στη Ρώμη για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει στην ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο.

Στη Ρόμα θα προσπαθήσει να κάνει «restart» στην καριέρα του ο Τζορτζίνιο Βαϊνάλντουμ. Ο Ολλανδός χαφ μετά από μια αποκαρδιωτική σεζόν στην Παρί Σεν Ζερμέν αποχωρεί από το «Παρκ ντε Πρενς» ως δανεικός για την επόμενη σεζόν. Οι «Τζιαλορόσι» θα καλύψουν το 50% του συμβολαίου του διεθνή μέσου, ήτοι περίπου πέντε εκατομμύρια ευρώ και θα έχουν οψιόν αγοράς της τάξης των οκτώ εκατομμυρίων ευρώ. Ο 31χρονος χαφ θα ταξιδέψει σήμερα (4/8) στη Ρώμη, θα περάσει ιατρικά τεστ και εν συνεχεία θα ανακοινωθεί.

Μετά από συνεχόμενες εξαιρετικές χρονιές με τη Λίβερπουλ του Γιούργκεν Κλοπ, με την οποία πανηγύρισε το Champions League και το πρωτάθλημα αποχώρησε ως ελεύθερος το καλοκαίρι και υπέγραψε στην Παρί, στην οποία δεν κατάφερε να προσαρμοστεί ποτέ. Μετά από 38 συμμετοχές, τρία γκολ και ισάριθμες ασίστ ο Βαϊνάλντουμ αποχώρησε από την πρωτεύουσα της Γαλλίας και θα ψάξει νέο ξεκίνημα στην καριέρα του υπό τις οδηγίες του Ζοσέ Μουρίνιο.

Georginio Wijnaldum will be in Rome in the coming hours, medical will take place on Friday morning then he will be unveiled as new AS Roma player. 🟡🔴🛩 #ASRoma



Loan with buy option for €8m. Roma will pay €5m, around 50% of salary.



Here we go confirmed since Monday night. pic.twitter.com/MfkkjKrJTm