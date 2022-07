Νέος... αυτοκράτορας στη Ρώμη ο Πάουλο Ντιμπάλα, ο οποίος αποθεώθηκε από 10.000 οπαδούς της Ρόμα στην παρουσίασή του.

Η Ρώμη στις... φλόγες για να υποδεχθεί τον παίκτη στον οποίο οι Τζιαλορόσι στηρίζουν τις ελπίδες για επιστροφή στην κορυφή της Serie A. O Πάουλο Ντιμπάλα παρουσιάστηκε στους οπαδούς της Ρόμα και αυτοί φρόντισαν να τον καλωσορίσουν με τον πιο «καυτό» τρόπο. Περισσότεροι από 10.000 με συνθήματα και καπνογόνα αποθέωσαν τον νέο τους «αυτοκράτορα».

Μια μεταγραφή που θυμίζει εποχή... Γκαμπριέλ Μπατιστούτα, όπως τόνισε και το Sky Italia. «Είμαι πολύ περήφανος που σας γνωρίζω. Έχοντας το προνόμιο να είμαι εδώ με κάνει να θέλω να μπω στο Olimpico με όλους εσάς και να τα δώσω όλα. Θέλω να φορέσω τη φανέλα και να παίξω γι αυτό το φανταστικό κοινό». Ο Ντιμπάλα, αφού επανέλαβε πολλές φορές το «Forza Roma», πήρε το κινητό του και άρχισε να τραβά video τα όσα φαντασμαγορικά εκτυλίσσονταν μπροστά στα μάτια του.

…and this is how AS Roma unveiled Paulo Dybala as new signing tonight, in front of their fans #ASRoma@OfficialASRoma 🇦🇷pic.twitter.com/TnEl3l6VDy