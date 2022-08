Ο Πολ Πογκμπά κάνει... all in στο Μουντιάλ, αφού αποφάσισε να μην χειρουργηθεί και αντ΄αυτού να ακολουθήσει συντηρητική θεραπεία που θα του επιτρέψει να είναι υγιής σε δυο μήνες!

Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο συνδυάστηκε η επιστροφή του Πολ Πογκμπά στη Γιουβέντους, καθώς ο Γάλλος προτού καν προλάβει να φορέσει ξανά τα Μπιανκονέρι υπέστη σοβαρό τραυματισμό στον μηνίσκο που αναμένεται να τον αφήσει στα «πιτς» για μήνες!

Όλα έδειχναν πως ο Γάλλος αναγκαστικά θα περνούσε άμεσα την πόρτα του χειρουργείου για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, όμως το αρχικό πλάνο άλλαξε! Κατόπιν απόφασης του ίδιου τελικά επιλέχθηκε η μέθοδος συντηρητικού προγράμματος, με την αισιοδοξία πως η περίοδος αποκατάστασης θα διαρκέσει για περίπου δυο μήνες.

Μια απόφαση που πάρθηκε με γνώμονα τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ, μιας και σε περίπτωση επέμβασης τότε θα έμενε εκτός για περίπου πέντε μήνες και κατ΄επέκταση θα έχανε την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Πλέον μένει να φανεί αν η επιλογή του Πογκμπά θα τον δικαιώσει εν ευθέτω χρόνω, με τον Γάλλο πλέον να προετοιμάζεται για ένα πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει για αρχή ασκήσεις σε γυμναστήριο και πισίνα, προτού επιστρέψει τελικά στο χορτάρι.

