Οι Ρωμαίοι έδειξαν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την έγκρισή τους για την απόκτηση του Πάουλο Ντιμπάλα και οι πωλήσεις της φανέλας του την πρώτη ημέρα, ξεπέρασαν εκείνες του Κριστιάνο Ρονάλντο στη Γιουβέντους!

Η Corriere dello Sport είναι εκείνη που παρουσιάζει το ιδιαίτερα εντυπωσιακό στατιστικό για τον ενθουσιασμό που επικράτησε στους οπαδούς της Ρόμα με την προσθήκη του Πάουλο Ντιμπάλα στο ρόστερ του Ζοσέ Μουρίνιο.

Ο La Joya υπέγραψε μεταφέρει την ποιότητά του μεσοεπιθετικά από τη «Γηραιά Κυρία» στην αιώνια πόλη και τους «τζιαλορόσι», με τον κόσμο της νέας του ομάδας να εξασφαλίζει 535.000 φανέλες με το όνομά του στην πρώτη μέρα του Ντιμπάλα στον σύλλογο!

Αυτός ο αριθμός είναι μεγαλύτερος από τις εμφανίσεις που διατέθηκαν στην πρώτη μέρα του Κριστιάνο Ρονάλντο στους «μπιανκονέρι», πίσω στο 2018!

A mural welcoming Paulo Dybala has been painted in the centre of Roma ✨



𝐒𝐚𝐧 𝐏𝐚𝐮𝐥𝐨 𝐥𝐚 𝐉𝐨𝐲𝐚 🇦🇷pic.twitter.com/OyPZ9nqK1y