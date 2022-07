Μόνο τα τυπικά απομένουν για την μετακίνηση του Φεντερίκο Μπερναντέσκι στο Τορόντο, με τον καναδικό σύλλογο να ολοκληρώνει το δεύτερο μεταγραφικό του «μπαμ» μετά την απόκτηση του Λορέντσο Ινσίνιε!

Έτοιμο να πυροδοτήσει νέα «βόμβα» είναι το Τορόντο, αφού η μετακίνηση του Φεντερίκο Μπερναντέσκι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για λογαριασμό των «Κόκκινων» είναι απλά θέμα ωρών!

Οι Καναδοί κάνουν για δεύτερη φορά αίσθηση με ιταλικό «άρωμα» το τρέχον καλοκαίρι, αφού είχε προηγηθεί η μετακίνηση του Λορέντσο Ινσίνιε που είχε συμφωνηθεί τον περασμένο Γενάρη και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου. Ο Μπερναντέσκι, όπως και ο συμπατριώτης του, μετακομίζει ως ελεύθερος στις όχθες της λίμνης Οντάριο μετά από 183 ματς με την φανέλα της Γιουβέντους την τελευταία πενταετία.

Όπως αναφέρει ο πάντα έγκριτος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 28χρονος εξτρέμ έχει συμφωνήσει προφορικά με τον σύλλογο του Τορόντο και απομένει μόνο η διευθέτηση των τελικών λεπτομερειών και η ανταλλαγή εγγράφων ανάμεσα στις δύο πλευρές για να επισημοποιηθεί η μεταγραφή, με τον Μπερναντέσκι να ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του στα γήπεδα του MLS.

Toronto FC are preparing contracts to sign and then announce Federico Bernardeschi on free agent deal. It’s imminent, verbal agreement in place as reported earlier this week. 🇮🇹🇨🇦 #TorontoFC



Bernardeschi left Juventus on a free and he’s now ready for MLS new step. https://t.co/V3CQYaabeO