Στο MLS θα συνεχίσει την καριέρα του ο Λορέντζο Ινσίνιε, με την Τορόντο να ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Ιταλό που θα τεθεί σε ισχύ το προσεχές καλοκαίρι.

Επίσημη μορφή πήρε η συμφωνία της Τορόντο με τον Λορέντζο Ινσίνιε.

Έπειτα από 12 χρόνια παρουσίας στη Νάπολι ο 30χρονος επιθετικός ετοιμάζεται πλέον να ρίξει τίτλους τέλους, αφού το καλοκαίρι θα αποχωρήσει μια και καλή ως ελεύθερος από τον ιταλικό Νότο για να συνεχίσει την καριέρα του στο MLS.

Όπως είχε γίνει γνωστό ο Ιταλός έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών, με τις ετήσιες απολαβές του να ανέρχονται στα οκτώ εκατομμύρια ευρώ, στις οποίες θα προστεθούν και μια σειρά από επιπλέον παροχές όπως αυτοκίνητα, σπίτια και ιδιωτικές πτήσεις προς την Ιταλία.

Μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας μάλιστα ο Ινσίνιε θέλησε να... συστηθεί στους οπαδούς του νέου του κλαμπ : «Ήθελα να πω ένα γεια σε όλους τους οπαδούς της Τορόντο, είμαι πολύ ενθουσιασμένος για αυτή τη νέα περιπέτεια. Θέλω να ευχαριστήσω το κλαμπ και θα τα πούμε τον Ιούλιο. Όλοι για έναν» ανέφερε χαρακτηριστικά.

