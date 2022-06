Η Ίντερ ανακοίνωσε επίσημα την επιστροφή του Ρομέλου Λουκάκου, με βίντεο στο οποίο ο πρόεδρος της ομάδας, Στίβεν Ζανγκ υποδέχεται τον Βέλγο σέντερ φορ.

Ένα χρόνο μετά την πώληση του στην Τσέλσι αντί 113 εκατομμυρίων ευρώ ο Ρομέλου Λουκάκου επέστρεψε στην αγαπημένη του Ίντερ. Μετά από μια μέτρια σεζόν στο «Στάμφορντ Μπριτζ» ο θηριώδης σέντερ φορ θα φορέσει για, τουλάχιστον, ακόμα μια σεζόν τη φανέλα των «Νερατζούρι», καθώς οι Κυπελλούχοι Ιταλίας τον απέκτησαν με τη μορφή δανεισμού μέχρι το τέλος της σεζόν. Οι Μιλανέζοι έδωσαν ενοίκιο 10 εκατομμυρίων ευρώ στους «Μπλε» και θα καλύψουν εξ ολοκλήρου το «βαρύ» συμβόλαιο του Βέλγου επιθετικού.

To πρωί της Τετάρτης (29/6) ο «Big Rom» έφτασε στο Μιλάνο, πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και πλέον ανακοινώθηκε επίσημα η μεγάλη επιστροφή. Οι «Νερατζούρι» ανέβασαν βίντεο στα Social Media με τον πρόεδρο της ομάδας, Στίβεν Ζανγκ να υποδέχεται τον 29χρονο φορ.

Official, confirmed. Romelu Lukaku joins Inter on a one-year loan deal until June 2023, no buy option or obligation clause. Inter will cover full salary. 🚨🔵 #Inter



Here Lukaku with Inter president Steven Zhang 🎥⤵️ @Inter pic.twitter.com/enF2yfOC89