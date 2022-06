Μόλις ένα χρόνο μετά την επιστροφή του στην Τσέλσι ο Ρομέλου Λουκάκου θα γυρίσει στην Ίντερ με τη μορφή δανεισμού, καθώς απομένουν μόνο οι λεπτομέρεις.

Μια «ανάσα» από την επιστροφή του στην Ίντερ απέχει ο Ρομέλου Λουκάκου! Μόλις ένα χρόνο μετά την πώληση του Βέλγου φορ από τους «Νερατζούρι» στην Τσέλσι, αντί 113 εκατομμυρίων ευρώ θα γυρίσει και πάλι στο Μιλάνο ως δανεικός από τους «Μπλε».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ιταλού δημοσιογράφου, Νικολό Σίρα ο θηριώδης επιθετικός απέχει ένα βήμα από το «Σαν Σίρο», με τους κυπελλούχους Ιταλίας να δίνουν ενοίκιο δέκα εκατομμυρίων στους Λονδρέζους. Πλέον απομένουν μόνο λεπτομέρειες, οι οποίες αναμένεται να ξεκαθαρίσουν μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα.

Romelu #Luakaku is one step away to return to #Inter from #Chelsea on loan for €10M. Last details and closing in the next days. #transfers #CFC