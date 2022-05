Ο Μάικ Μάινιαν κατάφερε να γίνει κομμάτι της μεγάλης επιτυχίας της Μίλαν με την κατάκτηση της Serie A, έχοντας και την περασμένη σεζόν παίξει καθοριστικό ρόλο στην κατάληψη της κορυφής από τη Λιλ στη Γαλλία.

Με το ποσοστό επιτυχίας στις αποκρούσεις του να φτάνει στο 80,4% για την σεζόν που ολοκληρώθηκε στην πρώτη κατηγορία της Ιταλίας και έχοντας να επιδείξει 17 clean sheets, ο Μάικ Μάινιαν ασφαλώς και συμπεριλαμβάνεται στους λόγους για τους οποίους οι «ροσονέρι» επέστρεψαν στην κορυφή μετά το 2011.

Φυσικά, αφουγκράστηκε τη χαρά και την «δίψα» που είχε ο σύλλογος για να επιστρέψει στα πρωταθλήματα και κάτι αντίστοιχο είχε ζήσει και την περασμένη σεζόν.

Ο νυν πορτιέρε της Μίλαν, είχε συνεισφέρει στην κατάκτηση της Ligue1 από την Λιλ, με τον γαλλικό σύλλογος να παίρνει τον τίτλο για πρώτη φορά μετά από μια 10ετία.

Μάλιστα, όπως πέρυσι, έτσι και φέτος, αναδείχθηκε ο κορυφαίος τερματοφύλακας της Λίγκας, φτιάχνοντας πλέον τον δικό του μύθο ως ένας πορτιέρε με... γάντια απόλυτης εμπιστοσύνης.

Last season:

▪️ Won Ligue 1 with Lille

▪️ Won Ligue 1 Best Goalkeeper



This season:

▪️ Won Serie A with Milan

▪️ Won Serie A Best Goalkeeper



Mike Maignan is special 🧤 pic.twitter.com/COUVmEGnx7