Οι οπαδοί των Σπέτσια και Νάπολι άρχισαν να πετούν... ό,τι έβρισκαν στις εξέδρες, η κατάσταση πήγε να ξεφύγει και το ματς διεκόπη για ένα 10λεπτο μέχρι να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Σε παιχνίδι το οποίο δεν έκρινε παντελώς τίποτα και ο κόσμος θα περίμενε ένα χαλαρό μεσημέρι με αρκετά γκολ και ωραίο, στρωτό ποδόσφαιρο από τις δύο ομάδες, οι οπαδοί των Σπέτσια και Νάπολι είπαν να... ξυπνήσουν τα αίματα.

Άρχισαν να πετούν κάθε είδους αντικείμενο η μία παράταξη προς την άλλη, κάποια στιγμή άρχισαν να φεύγουν και φωτοβολίδες και αυτό ανάγκασε τον ρέφερι της αναμέτρησης να το διακόψει περίπου στο 15ο λεπτό.

Οι προπονητές των ομάδων, αλλά και ορισμένοι ποδοσφαιριστές κατευθύνθηκαν στο μέρος πίσω από την εστία του Μέρετ για να ζητήσουν να επικρατήσει η λογική και η ψυχραιμία και έπειτα από περίπου ένα 10λεπτο ήταν όλα έτοιμα για την συνέχιση της αναμέτρησης.

🇮🇹 Spezia vs Napoli 22/05/2022

Match suspended for a few minutes after trouble between home and away fans. pic.twitter.com/QGywW8icc6