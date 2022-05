Σύμφωνα με το «Reuters» η εταιρεία Investcorp κάνει πίσω για την εξαγορά της Μίλαν και στο «κόλπο» μπαίνει επενδυτικό fund από τις ΗΠΑ.

Πριν από ένα μήνα το fund από το Μπαχρέιν ονόματι Investcorp κινήθηκε για την εξαγορά των μετοχών της Μίλαν από την Elliott Management Corporation με προσφορά ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, όμως το «deal» έχει... παγώσει. Σύμφωνα με το Reuters οι Άραβες πήραν την απόφαση να αποσύρουν το ενδιαφέρον του και οι μέτοχοι της Λίβερπουλ, RedBird Capital Partners, περιμένουν στη «γωνία».

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του «Reuters» το αμερικανικό fund βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την «συμπατριώτισσα» Eliot και η συμφωνία αναμένεται να κλείσει με ένα ποσό από από 1,3 ως 1,8 δισ. δολάρια. Οι εξελίξεις αναμένονται τις αμέσως επόμενες ημέρες.

❗ BREAKING: @Reuters are reporting that Investcorp have suspended talks over buying #ACMilan, as per a source close to the negotiations.https://t.co/ixM7y9f1kv #SempreMilan