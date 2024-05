Λίγες μέρες μετά την υπογραφή του νέου συμβολαίου του με την Πόρτο ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο εμφανίζεται ως φαβορί για να αναλάβει τη Μίλαν.

Στις 25 Απριλίου η Πόρτο ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Σέρτζιο Κονσεϊσάο μέχρι το 2028, όμως ενδέχεται να αποχωρήσει από τους Δράκους στο τέλος της σεζόν. Σύμφωνα με δημοσιεύματα ο νέος πρόεδρος του κλαμπ, Βίλας Μπόας, σκέφτεται την αλλαγή προπονητή, ενώ ο Πορτογάλος κόουτς εμφανίζεται κοντά στη Μίλαν!

Σύμφωνα με το Sky Italia ο 49χρονος τεχνικός και πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ μεταξύ άλλων είναι το πρώτο φαβορί για τη διαδοχή του Στέφανο Πιόλι, ο οποίος δεδομένα δεν θα συνεχίσει τους Ροσονέρι. Οι συζητήσεις των δυο πλευρών είναι προχωρημένες και δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να έχουμε οριστικό deal.

