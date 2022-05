Περισσότεροι από 100.000 φίλαθλοι της Μίλαν στήθηκαν στην ηλεκτρονική «ουρά» για ένα εισιτήριο στο μόλις 21.000 θέσεων «Mapei Stadium», πιστοποιώντας την... τρέλα τους με sold-out σε μία ώρα.

Αντίστροφα μετράει η Μίλαν για την επιστροφή της στον ιταλικό θρόνο, αφού και μόνο η ισοπαλία στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν αρκεί για να στεφθεί πρωταθλήτρια. Οι οπαδοί των Ροσονέρι έδειξαν το «τρελό» ενδιαφέρον τους στο παιχνίδι κόντρα στην Αταλάντα, με τις αιτήσεις να ξεπερνούν τις 200.000 για μόλις 80.000 διαθέσιμα εισιτήρια στο «Σαν Σίρο». Και μετά την επικράτηση κόντρα στην Αταλάντα, ο κόσμος του κλαμπ διψάει για να βρεθεί στις κερκίδες του «Mapei Stadium» και το παιχνίδι τίτλου με αντίπαλο τη Σασουόλο, γεγονός που αποτυπώνεται και από τη διαδικτυακή ουρά των φιλάθλων της για ένα μαγικό «χαρτάκι».

Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις αυτή τη φορά έσπασαν το φράγμα των εκατό χιλιάδων, για ένα γήπεδο που χωράει μόλις 21.000 θεατές! Όπως ήταν αναμενόμενο, μέσα σε λιγότερο από μία ώρα, ανακοινώθηκε sold-out για το ματς των δύο ομάδων και έτσι το σύνολο του Στέφανο Πιόλι θα διεκδικήσει τον βαθμό μπροστά σε «καυτή» ατμόσφαιρα.

🚨 Tickets for Sassuolo - Milan are already sold out! https://t.co/G4AeiD0DaC