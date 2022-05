Η αυλαία θα πέσει για τον Τζόρτζιο Κιελίνι στη Γιουβέντους το φετινό καλοκαίρι, με τον πολύπειρο αμυντικό να έχει ήδη προσελκύσει τρομερό ενδιαφέρον αλλά και χειροπιαστές προτάσεις από το MLS.

Ο... Μπαρμπα-Γιώργος που πρόσφατα αποσύρθηκε και από την εθνική ομάδα της Ιταλίας, η οποία έμεινε εκτός Μουντιάλ χάνοντας την πρόκριση για το Κατάρ στα μπαράζ, αναμένεται να βάλει τέλος στην τεράστια θητεία του στην Γιουβέντους.

Το 2021 είχε υπογράψει διετές συμβόλαιο με τους «μπιανκονέρι», ωστόσο, θ' αποχωρήσει στο φινάλε της σεζόν έπειτα από 17 χρόνια παρουσίας στον σύλλογο του Τορίνο.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αναφέρει πως ο ποδοσφαιριστής έχει ήδη δεχθεί προτάσεις από το MLS, όπου και αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του, με την μια εκ των προσφορών που έχει λάβει να είναι από την Los Angeles FC.

Η Γιουβέντους δεδομένα θα κινηθεί για αμυντικό μέσα στο καλοκαίρι, αποχαιρετώντας τον Κιελίνι.

Giorgio Chiellini will leave Juventus at the end of the season and MLS clubs approached him since April: two bids already received, including one from Los Angeles FC. 🇺🇸🇮🇹 #MLS



Chiellini hasn’t made any decision yet - while Juventus will 100% sign a new centre back this summer. https://t.co/YmduAAGYoO