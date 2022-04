Συγκλονιστικό σκηνικό, οι παίκτες της Μπολόνια μετά την τεράστια νίκη επί της Ίντερ επισκέφθηκαν τον Μιχαΐλοβιτς στο νοσοκομείο και τον αποθέωσαν!

Η Μπολόνια πέτυχε μεγάλη νίκη επί της Ίντερ και οι παίκτες της ομάδας γιόρτασαν αυτή την τεράστια επιτυχία με τον προπονητή της. Σε μια συγκλονιστική στιγμή, οι Ροσομπλού βρέθηκαν κάτω από το δωμάτιο του Σίνισα Μιχαΐλοβιτς, τον αποθέωσαν και είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν μαζί του. Συγκινημένος ο Σέρβος τεχνικός ανταπέδωσε την αγάπη τους και όλοι εύχονται να βγει ξανά νικητής από τη μάχη με τη λευχαιμία. «Θα παλέψω για εσάς όπως κι εσείς για εμένα» είχε τονίσει στις αρχές του μήνα μέσα από βιντεοκλήση ο Μιχαΐλοβιτς, ο οποίος διατηρεί επαφή με τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο, όπως το 2019.

This is beautiful. The Bologna players go visit Mihajlovic at his hospital after winning a huge match against Inter yesterday pic.twitter.com/rFz0QNjJaF