Παρά τα 40 του χρόνια ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς κλείνει τα αυτιά και του και δηλώνει πως μόνο αυτός θα αποφασίσει για το πότε θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Ο Σουηδός αστέρας της Μίλαν, Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς φαίνεται πως είναι έτοιμος να συνεχίσει να αγωνίζεται, παρά τις εικασίες και τα δημοσιεύματα που τον θέλουν να αποσύρεται στο τέλος της σεζόν.

Ο 40χρονος επιθετικός το προσεχές καλοκαίρι θα κυκλοφορεί ελεύθερος, καθώς το συμβόλαιό του με τους «ροσονέρι» λήγει και για την ώρα δεν υπάρχει διάθεση για ανανέωση. Βέβαια, δεν είναι κρυφό ότι οι συχνοί τραυματισμοί που έχει υποστεί τη φετινή σεζόν έχουν περιορίσει τον Ζλάταν να αγωνιστεί σε μόλις 16 από τους 41 αγώνες της Μίλαν αυτή τη σεζόν.

Ωστόσο, φαίνεται να έχει αποφασίσει για το μέλλον του. Ο Σουηδός φορ δημοσίευσε ένα βίντεο στο Twitter, συνοδευόμενο από τη λεζάντα: «Εγώ αποφασίζω πότε θα σταματήσω, όπως αποφασίζω ότι θα σε χτυπήσει η κίτρινη μπάλα».

Στη συνέχεια του βίντεο, ο «Ίμπρα» κλωτσάει μερικές ασπρόμαυρες μπάλες στο τέρμα, πριν γκρεμίσει την κάμερα με τη μοναδική κίτρινη μπάλα.

I decide when to stop, just like I decide that the yellow ball will hit you pic.twitter.com/481mnOGG2W