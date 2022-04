Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του 22χρονου Ολλανδού στόπερ της Λιλ, Σβεν Μπότμαν, φέρεται να βρίσκεται η Μίλαν, σύμφωνα με πολλαπλές πηγές από την Ιταλία.

Το πρώτο της μεταγραφικό απόκτημα του καλοκαιρού ετοιμάζεται να «σφραγίσει» η Μίλαν.

Όπως αποκαλύπτει ο έγκυρος δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αλλά και πολλαπλά ιταλικά Μέσα, η ομάδα του Μιλάνου βρίσκεται στο τελικό στάδιο διαπραγματεύσεων με τη Λιλ για την προσθήκη του 22χρονου Ολλανδού στόπερ, Σβεν Μπότμαν!

Οι εξαιρετικές του εμφανίσεις στο γαλλικό πρωτάθλημα σε συνδυασμό με τα σωματικά του προσόντα τον έχουν καταστήσει εδώ και καιρό Νο.1 στόχο των Ροσονέρι, οι οποίοι φαίνεται πως θα κερδίσουν τη μάχη με τη Νιούκαστλ και θα τον εντάξουν την επόμενη σεζόν στο ρόστερ τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ιταλία, η μεταγραφή του Μπότμαν θα κοστίσει περίπου 33 εκατομμύρια ευρώ στους Ροσονέρι, την ίδια ώρα που σε πρώτο πλάνο παραμένει και ο έτερος άσος της Λιλ, Ρενάτο Σάντσες.

